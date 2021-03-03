Общество

Эпидзонирование возвращается в Украину: три области попали в «красную» зону, девять — в «оранжевую»

Состоянию на 2 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в шести областях

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Министерство здравоохранения Украины снова обновило данные украинских регионов по коронавирусной инфекции. Три области попали в «красную» эпидемиологическую зону, еще девять оказались в «оранжевой».Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает УРА-Информ.

В «красную» эпидемиологическую зону попали Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области.

К «оранжевой» зоне отнесли Винницкую, Донецкую, Львовскую, Николаевскую, Закарпатскую, Запорожскую, Киевскую, Сумскую и Тернопольскую области.

Остальные регионы Украины остаются в «желтой» зоне.

Также известно, что эпидпорог превышен в семи областях Украины, а именно в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской, Сумской, Запорожской, Тернопольской.

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки официально подтвердили еще 7235 новых случаев заражения коронавирусной пневмонией нового поколения COVID-19. Заболели 429 детей и 319 работников медицины. 

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