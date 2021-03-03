«Привержены тому, чтобы быть жесткими», — Президент Евросовета про РФ

Президент Евросовета напомнил, что уже в текущем месяце саммит Евросоюза будет обсуждать вопросы политики в отношении Российской Федерации

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Президент совета Европы Шарль Мишель уверяет украинскую сторону, что использует свою поездку на территорию Украины, а именно в ОРДЛО, для того, чтобы сформировать адекватную политику Евросоюза в отношении РФ. Об этом Мишель заявил на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает УРА-Информ.

Также президент Евросовета напомнил, что уже в текущем месяце саммит Евросоюза будет обсуждать вопросы политики в отношении Российской Федерации с учетом последних событий, которые связаны с отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Также он напомнил, что ЕС впервые применил новый механизм санкций из-за ситуации, что сложилась с оппозиционером.

«Мы полностью привержены тому, чтобы быть жесткими в защите наших интересов. Поэтому мой визит в Украину сегодня и вчера преследует цель подготовить такие решения», — пояснил он.

Также он добавил, что полученная в Украине информация поможет принять новую политику Европейского Союза в отношении Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский назвал деструктивной и неприемлемой позицию Российской Федерации по блокированию работы КПВВ «Счастье» и «Золотое», которые расположены в Луганской области.