Если говорить прямо, Россия будет убивать украинских солдат — эксперт

Выход из Минских соглашений может обернуться для Украины потерями

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Если Украина попытается изменить формат Минских соглашений, то ситуация на Донбассе может еще больше обостриться. Такое мнение выразил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Он считает, что если Украина выйдет из Минских соглашений, то это сразу отразится на ситуацию на востоке Украины. Российская агрессия будет работать еще активнее, по словам эксперта, пишет УРА-Информ со ссылкой на Апостроф.

«Если говорить прямо, Россия будет убивать украинских солдат, чтобы заставить Украину и ее западных партнеров вернуться к тому формату, который был подписан в 2014—2015 годах», — заявил эксперт.

Он также добавил, что не стоит ожидать масштабных наступлений со стороны боевиков, они будут локальными, но будут нести большие потери для украинской армии.

Самусь заявил, что каждый раз, когда надо чего-то добиться от президента Украины на международной арене, осуществляется давление в том числе и на фронте.

Напомним, что вчера боевики убили еще одного украинского военного.