Отставка Венедиктовой: в Раде начался сбор подписей

Стерненко не должен, а наказывают его за то, что он критиковал пророссийские партии

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Украинская партия «Голос» инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Фракция приняла такое решение в связи с приговором активиста Сергея Стерненка. Напомним, что он был приговорен к семи годам лишения свободы. Об этом в Фейсбуке сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин, передает УРА-Информ.

«Начинаем с коллегами сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой Человек, который спровоцировал политическое решение и приговор Сергею Стерненку, не вправе занимать должность генерального прокурора. Будет апелляция, будет увольнение Венедиктов. А Труханов, Татаров, Портнов и другие, ответственные за этот позорный приговор, еще обязательно понесут ответственность «. — подчеркнул Юрчишин.

Стерненко не должен быть наказан за критику пророссийских партий.

«Судья на крючке у правоохранительной системы», — считает Юрчишин.

Также в защиту Стерненко выступила и депутат Александра Устинова.

«Прокуроры Венедиктов и карманный судья с бюстами Ленина и Сталина сегодня добились первой политической посадки, а Сергей Стерненко — это первый политический заключенный Зеленского» — отмечает депутат.

Ранее сообщалось, что на 15 февраля был запланирован допрос директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и начальника подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского. Однако, по решению генерального прокурора — Ирины Венедиктовой, его не будет.