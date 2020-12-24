Общество

В ОРДО будут проверять местных жителей с украинскими паспортами: что известно

Виктор

Лучше даже не появляться в ночное время на улицах

Время чтения: 46 Секунд

На территории ОРДО в ближайшее время местных жителей с украинским паспортами ждут проверки. Сотрудники так называемой местной «полиции» будут проводить проверки владельцев украинских паспортов во время новогодних праздников.

В местной «власти» заявляют, что такие проверки будут проводить из-за того, что в ОРДО якобы больше нет образцов современных украинских паспортов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«В настоящий момент отсутствуют образцы для проведения сравнительного исследования выданных на территории Украины паспортов. В связи с этим сотрудники „министерства внутренних дел“ не имеют возможности определить легитимность указанного документа и установить личность владельца», — пишут в местном «МВД».

Отмечается, что если лица с украинскими паспортами будут подозреваться в противозаконной деятельности, то их могут отправить в ближайший территориальный отдел «УВД», чтобы установить личность.

В социальных сетях местных жителей призывают быть осторожными и не появляться без надобности в общественных местах, несмотря на отмену комендантского времени.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО не хотят воевать за «ДНР».

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Виктор

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