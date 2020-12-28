Общество

Не надо ждать воды из крана — «власти» Крыма рассказали, как решить проблему с водой

Виктор

В Крыму местные «чиновники» заявляют, что нужно просто меньше использовать воды

Время чтения: 53 Секунд

В Крыму местное население продолжает испытывать проблемы с пресной водой. Так называемые «власти» полуострова заявляют о возможных различных решениях данного вопроса, но пока ничего так и не делается.

Так называемый «глава» крымского «парламента» Владимир Константинов дал совет местным жителям, как лучше справиться с проблемой. Он считает, что нужно более экономично использовать ресурсы, а не просто ждать воду из крана. При этом он назвал воду ценностью для Крыма.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Наша задача, депутатского корпуса, для профильного комитета — это всю свою деятельность посвятить тому, чтобы школы, детские садики, предприятия поняли одну простую вещь: не надо ждать воды из крана, надо сначала здесь (в голове. — Ред.) изменить отношение к воде. Вода в Крыму — ценность. Была, есть и будет», — заявил местный «чиновник».

Он считает, что если люди поймут «это», то проблема быстро исчезнет. Он заявил, что не нужно делать тех вещей (с водой) без которых можно обойтись.

Также он добавил, что в решение этой проблемы вовлечен и Владимир Путин.

Ранее мы сообщали, что Украина отправит гумпомощь в Крым только в одном случае.

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Виктор

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