Именно он заменит Путина — Гордон назвал преемника лидера Кремля

Украинский журналист считает, Дмитрия Медведева главной ставкой Путина

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В СМИ все больше говорят о том, кто же будет преемником президента России Владимира Путина. На данный момент называется сразу несколько возможных имен, среди них и бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

На Медведева делает ставку и известный украинский журналист Дмитрий Гордон. Он считает, что именно у Медведева самые лучшие шансы стать главой Кремля после ухода Путина. Бывший премьер является главным фаворитом действующего главы государства.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Гордон предполагает, что Путин специально снял Медведева с должности премьер-министра, чтобы отвести от него негативные новости перед возможной сменой власти.

«Медведев находится в запасе и, безусловно, Медведев — первый претендент на пост президента, если что-то произойдет с Путиным. Или если Путин захочет уйти. Медведев себя хорошо зарекомендовал, когда грел место и заменял Путина во время своего президентства. Медведев проверен временем и для Путина является самой приемлемой кандидатурой в качестве преемника», — заявил Гордон.

Ранее Гордон рассказал, почему опасно использовать российскую вакцину и назвал три причины.