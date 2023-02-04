Культура Политика

Стало известно что предложила американская модель Путину в обмен на прекращение войны

Ирина

Всем известен тот факт, что решение о прекращении войны стоит именно за президентом РФ Владимиром Путиным. Однако диктатор из Кремля, не торопится с его принятием.

Время чтения: 41 Секунд

Об этой информации сообщил Nv.ua, передает Ura-inform.

Американская модель, а также основательница бренда нижнего белья Каприс Бурре, решила буквально подтолкнуть российского диктатора. В частности, знаменитость заверила, что готова обнажиться и отправить Путину свои фотографии интимного характера, если он остановит войну, которую сам и развязал.

«Думаю, я могла бы отправить Путину письмо с обещанием передать ему свои фотографии в обнаженном виде, если бы он ушел из Украины. Если бы это остановило войну, я бы так и сделала», – сказала Каприс Бурре.

Она добавила, что слышала информацию о том, что Путин уже мертв. И это вызывает у нее опасения, ведь его приемник может быть еще хуже. Однако, если диктатор все же жив, Буре была бы не против довести его до сердечного приступа своими снимками.

Напомним, ранее сообщалось, в Эстонии создали гигантскую скульптуру Зеленского в стиле статуи Свободы (фото).

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Си дал новый приказ армии по Тайваню: глава ЦРУ сказал, что анонсировано на 2027 год

Китай считает Тайвань своей территорией. После того, как в августе прошлого года спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, китайская армия регулярно проводит учения близи острова.

Ирина

В Кремле отреагировали  на новость об усилении военной помощи Украине: важно помнить о заявлении Путина

РФ не оставила без внимания заявления США об усилении военной помощи Украине.

Родион Власов

Как сегодня выглядит Памела Андерсон: папарацци предоставили снимки (фото)

Известная актриса из телесериала «Спасатели Малибу» и бывшая звезда журнала Playboy продолжает удивлять своих фанатов даже сегодня, когда ей 55 лет.

Родион Власов

Кадырову готовят особый титул в РФ: СМИ показали фото неожиданного документа

Как известно, Глава Чеченской республики получил не самую лучшую славу за пределами Российской Федерации, однако уже появилась информация, что ему намерены дать особое звание.

Родион Власов

Почему Запад все чаще говорит о прекращении огня: Шарий нашел ответ

Скандально известный блогер Украины и по совместительству лидер запрещенной партии «ППШ» Анатолий Шарий решил по-своему оценить ситуацию с призывами ряда европейских государств по Украинскому государству.

Родион Власов

На секретном брифинге США определили будущие успехи ВСУ: Милли сделал заявление

Высокопоставленные чиновники из Минобороны Америки во время секретного брифинга для оборонного комитета Палаты представителей парламента Штатов выяснили, какими будут наступательные меры Украины.

Recent Post

Top Category