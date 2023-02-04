Стало известно что предложила американская модель Путину в обмен на прекращение войны

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Об этой информации сообщил Nv.ua, передает Ura-inform.

Американская модель, а также основательница бренда нижнего белья Каприс Бурре, решила буквально подтолкнуть российского диктатора. В частности, знаменитость заверила, что готова обнажиться и отправить Путину свои фотографии интимного характера, если он остановит войну, которую сам и развязал.

«Думаю, я могла бы отправить Путину письмо с обещанием передать ему свои фотографии в обнаженном виде, если бы он ушел из Украины. Если бы это остановило войну, я бы так и сделала», – сказала Каприс Бурре.

Она добавила, что слышала информацию о том, что Путин уже мертв. И это вызывает у нее опасения, ведь его приемник может быть еще хуже. Однако, если диктатор все же жив, Буре была бы не против довести его до сердечного приступа своими снимками.

Напомним, ранее сообщалось, в Эстонии создали гигантскую скульптуру Зеленского в стиле статуи Свободы (фото).