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Жителей ещё одного украинского города призвали эвакуироваться: опасность для граждан растет

Ирина

Ситуация на востоке Украины обостряется.

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Об этой информации сообщил Оbozrevatel.com, передает Ura-inform.

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что российские оккупационные войска в данное время ведут обстрелы Славянска, Краматорска, Дружковки с небольшого расстояния. Это усложняет возможность отслеживания ракет, потому и опасность для граждан растет.

Также он заявил, что линия фронта медленно, но все же приближается к Славянску. В связи с этим он призвал гражданских эвакуироваться из города.

В то же время, глава города указал, что ситуация в Славянске пока что – стабильная. В городе есть свет, газ и вода. Поэтому, по словам мэра, местные жители немного расслабились. Это может быть опасно, так как чем ближе к городу линия фронта, тем чаще будут обстрелы. И ситуация в Славянске может в любой момент ухудшиться.

«Сегодня мы видим, что линия фронта медленно, но приближается. Это несет опасность для всех находящихся рядом городов. Чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов», – заявил Лях.

Напомним, ранее сообщалось, ракета РФ снова уничтожила дом в Украине: СМИ показали, что творится в Краматорске (кадры)

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