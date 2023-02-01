В Эстонии создали гигантскую скульптуру Зеленского в стиле статуи Свободы (фото)

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Об этой информации сообщила в Instagram Кая Каллас, передает Ura-inform.

Фотографию с произведением искусства глава эстонского правительства опубликовала в своем Instagram. По её словам, памятник украинскому президенту создала община города Тырва в июне 2022 года, и он будет стоять до победы Украины.

Кая Каллас также отметила, что эстонцы помогают Украине разными способами: плетут защитные сетки, создают окопные свечи.

«Поддержка эстонцами Украины непоколебима — признаки этого видны повсюду в Эстонии, люди плетут защитные сетки, делают окопные свечи, помогают другим способом. Местные жители в Тырве создали Парк Свободы, посвященный Украине, с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского. Они намерены сохранить его до тех пор, пока Украина не победит в войне», — написала она.

Напомним, ранее сообщалось, Абрамович намерен сделать Украине большой подарок: СМИ раскрыли, о чем идет речь.