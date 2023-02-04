ФСБ или кадыровцы: в Херсонской области началась борьба за власть

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Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает Ura-inform.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что на данный момент на оккупированной части Херсонской области кадыровцев стало намного меньше. По его словам, теперь эти территории берут под свой контроль представители ФСБ.

«ФСБшники по жалобам фермеров начали преследовать кадыровцев. Они описывают все имущество – не только фермеров, но и предпринимателей. Это давление производится под видом принудительной перерегистрации по российскому законодательству» – рассказал Хлань.

Он отметил, что даже есть даже факты задержания. В основном это касается местных коллаборантов, сотрудничающих с кадыровцами.

«Обычно наводку делают коллаборанты, а тогда уже приезжают кадыровцы. Идентифицировать их трудно, а вот личности коллаборантов устанавливают. Именно ФСБ задерживают представителей коллаборантских структур и содержат под стражей», – подчеркнул Депутат Херсонского областного совета.

Напомним, ранее сообщалось, Кадырову готовят особый титул в РФ: СМИ показали фото неожиданного документа.