Происшествия

Все варианты на столе – Блинкен признался, какую военную операцию США могут провести

Родион Власов

Государственный секретарь Америки Энтони Блинкен признался, что Америка не намерена закрывать глаза на угрозы, которые могут подорвать существующий миропорядок.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

В самом начале Блинкен отметил, что Америка вообще не исключает факта ведения военных действий против Иранского государства. Причина тому довольно очевидна – Штаты не хотят предоставить Ирану возможность для получения ядерного оружия.

«Все варианты на столе», – коротко сказал госсекретарь, когда журналисты спросили его о военном сценарии в списке шагов, на которые Америка может пойти по поводу Ирана.

Более того, Блинкен даже признался, что Байден не исключал атак по Ирану даже летом 2022 года. Однако представитель США заверил, что атаки рассматривались в качестве самого крайнего варианта ведения действий.

Напомним, поражение Путина уже решенный вопрос – Гудков сказал, какие решения приняты на Западе.

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