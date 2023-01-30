Все варианты на столе – Блинкен признался, какую военную операцию США могут провести

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

В самом начале Блинкен отметил, что Америка вообще не исключает факта ведения военных действий против Иранского государства. Причина тому довольно очевидна – Штаты не хотят предоставить Ирану возможность для получения ядерного оружия.

«Все варианты на столе», – коротко сказал госсекретарь, когда журналисты спросили его о военном сценарии в списке шагов, на которые Америка может пойти по поводу Ирана.

Более того, Блинкен даже признался, что Байден не исключал атак по Ирану даже летом 2022 года. Однако представитель США заверил, что атаки рассматривались в качестве самого крайнего варианта ведения действий.

Напомним, поражение Путина уже решенный вопрос – Гудков сказал, какие решения приняты на Западе.