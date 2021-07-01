Успешный рейс AirCar: летающие машины все ближе (ВИДЕО)

Перелет между аэропортами Нитры и Братиславы

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Летающие машины перестали быть научной фантастикой — AirCar совершила 35-минутный перелет между аэропортами Нитры и Братиславы. Это историческое событие, которое может изменить автомобильную и авиационную промышленность.

Летающий автомобиль AirCar, которому требуется менее трех минут для перехода в режим Drive, при касании земли уже совершил еще один, 142-й успешный полет. Таким образом, машина намного ближе к массовому производству.

— Этот рейс знаменует собой новую эру двух транспортных средств. Он открывает новую категорию транспорта и возвращает человеку свободу, изначально приписываемую автомобилям- заявил Стефан Кляйн после выхода из кабины AirCar в Братиславе.

Антон Заяц, соучредитель Klein Vision, добавил, что AirCar «превратил научную фантастику в реальность».

Хотя компания AirSpeeder из eVTOL заявляет, что перемещение на летающих автомобилях реальностью, ее автомобили, вероятно, более точно можно описать как дроны или БПЛА.

С другой стороны, AirCar — это технология, которая действительно отражает ее название. После приземления в международном аэропорту Братиславы 28 июня автомобиль сложил крылья, убрал хвост и отправился в центр города.

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