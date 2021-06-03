Прогноз печальный: российские СМИ о судьбе «ЛДНР»

Российские медиа о ситуации в ОРДЛО

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Российские медиа продолжают освещать жизнь в ОРДЛО. Некоторые из них делятся своими прогнозами по поводу будущего «республик». В большинстве случаев они печальные для местных жителей.

Российские СМИ отмечают, что в ОРДЛО стремительно уменьшается население. Так, российская газета «Взгляд» недавно выпустила статью под названием «Донецк вернулся к нормальной жизни на 40 процентов», в которой отмечается отменна комендантского времени на выходные в ОРДО и то сообщается, что «республики» теряют людей и приходят в запустение, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Как предполагают российские СМИ, «массовая усталость — именно то, чего ждет украинская сторона, чтобы вернуть контроль над Донбассом «малой кровью».

«Там ждут, когда население разочаруется в независимости и/или в „русском мире“. Ждут запустения всего и вся в условиях массового отъезда жителей за более определенным будущим. Ждут шанса на реванш. И готовы ждать долго — гораздо дольше, чем жители Донецка, Луганска и окрестностей, отмечают медиа в РФ.

В свою очередь блогеры и пабики ОРДО считают, что СМИ РФ все четко подметили.

Ранее мы сообщали, жители «ЛДНР» жалуются на ситуацию на КПП «Успенка».