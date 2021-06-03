Происшествия

В Венгрии мужчина планировал серию атак: стадион к Евро-2020 в числе целей

Одной из целей была арена Пушкаш в Будапеште

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Венгерские антитеррористические организации задержали 21-летнего подростка, исповедующего исламские симпатии. СМИ сообщают, что мужчина планировал серию нападений на территорию Венгрии. Одной из целей была арена Пушкаш в Будапеште, где пройдут групповые матчи и плей-офф Евро-2020.

Янош Хайду, командующий венгерскими антитеррористическими силами, сказал, что задержанный — венгр и студент из Будапешта, который радикализовался под влиянием так называемой пропаганды, размещенной в Интернете  Исламским государством. Мужчина распостранил информацию в сети, что планирует заложить на массовом мероприятии в Будапеште или в другом месте Венгрии взрывчатку, пишет УРА-Информ.

Хайду добавил, что 21-летний парень также подумывал о том, чтобы въехать на машине в толпу. В службах подтвердили, что подозреваемый приобрел материалы, необходимые для изготовления самодельной бомбы. Действовал ли он в одиночку, пока неизвестно.

Однако командующий венгерскими антитеррористическими силами официально не подтвердил сообщения СМИ о том, что одной из целей должен был стать стадионом к Евро-2020.

Предполагаемый террорист был задержан в Кечкемете, примерно в 90 км к югу от Будапешта. Суд постановил заключить его под стражу.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО планируют ввести смертную казнь для военных ВСУ.

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