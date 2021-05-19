Общество

В Украине более 5000 новых случаев ковида за сутки: новые данные

Более 2000 человек попало в больницу

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Пандемия коронавирусной инфекции не отступает из Украины. Показатели не рекордные, но они не падают до того уровня, когда можно заявить, что пандемия отступает.

За предыдущие сутки, 18 мая, в Украине зафиксировали 5 138 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди новых заболевших – 260 детей и 187 медработников. Выздоровели 17 102 человека. В тоже время госпитализировали за минувшие сутки 2 269 человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на него. Также  3 174 таких человек выписали из больниц. Еще 227 больных умерло, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Коронавірус_інфо.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали во вторник в Харьковской области (567), г. Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Тестирований 18 мая сделали 77 685: методом ПЦР – 31 935, методом ИФА – 13 094; исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 656.

В общей сложности сначала пандемии в Украине уже зафиксировано 2 165 233 случаев заражения, из них выздоровели 1 899 446 человек, умерли 48 696 больных.

Ранее мы сообщали, что в Украине прибыла новая партия вакцины от коронавируса.

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