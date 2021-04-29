Умер испанский комик: его смех стал популярным мемом в интернете

Эль Риситасу было 65 лет

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Хуан Джойи Борджи, известный как «Эль Риситас», умер в возрасте 65 лет. Состояние комика ухудшилось после сердечно-сосудистого заболевания, из-за которого в сентябре прошлого года ему ампутировали ногу.

Ситуация со здоровьем вынудила его остаться в больнице «Вирхен дель Росио» в Севилье. Его партнер по комедийным произведениям Сантьяго Сегура попрощался с шоуменом постом в Twitter, пишет УРА-Информ.

Интернет-пользователи запомнили мужчину после одного из интервью, в котором он очень характерным голосом засмеялся. В середине прошлого десятилетия он стал иконой интернета во Франции и Финляндии. В последней стране его популярность выросла до такой степени, что он появился в рекламе пиццы.

Он также известен был и на постсоветском пространстве, так как было большое количество мемов на его смех.

What a sad day. RIP Juan Joya Borja, and thanks for the laughs :'( pic.twitter.com/deOcDxMIGd — Tempo (@Tempo_Storm) April 28, 2021

Ранее мы сообщали, что умер американский актер Сигал.