Культура

Умер испанский комик: его смех стал популярным мемом в интернете

Эль Риситасу было 65 лет

Время чтения: 40 Секунд

Хуан Джойи Борджи, известный как «Эль Риситас», умер в возрасте 65 лет. Состояние комика ухудшилось после сердечно-сосудистого заболевания, из-за которого в сентябре прошлого года ему ампутировали ногу.

Ситуация со здоровьем вынудила его остаться в больнице «Вирхен дель Росио» в Севилье. Его партнер по комедийным произведениям Сантьяго Сегура попрощался с шоуменом постом в Twitter, пишет УРА-Информ.

Интернет-пользователи запомнили мужчину после одного из интервью, в котором он очень характерным голосом засмеялся. В середине прошлого десятилетия он стал иконой интернета во Франции и Финляндии. В последней стране его популярность выросла до такой степени, что он появился в рекламе пиццы.

Он также известен был и на постсоветском пространстве, так как было большое количество мемов на его смех.

Ранее мы сообщали, что умер американский актер Сигал.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Последние статьи

Оскар 2021: список всех победителей

Лучший фильм – «Земля кочевников»,

Королева Елизавета II празднует день рождения: ей 95 лет

Первый юбилей после смерти мужа

После «НеАнгелов»: Слава Каминская представила первый сольный трек (ВИДЕО)

SLAVA KAMINSKA выходит на публику

Умер американский актер Сигал: что произошло

Актеру было 87 лет

День рождение Кобзаря: МИД зафиксировал мировой рекорд по количеству памятников Шевченко

Исполняется 207 лет со дня рождения одного из величайших украинских поэтов

НеАнгелы распались: стали известны причины развала дуэта

Легендарный популярный девичий поп-дуэт НеАнгелы распался после долгой и чрезвычайно успешной пятнадцатилетней карьеры на украинской эстраде

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap