Общество

Что ждет Украину при индийском коронавирусе: эксперт рассказал правду

Врач-инфекционист Виктор Петров о новых штаммах вируса

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Индийский штамм коронавируса еще до конца не протестировали ученые, но уже сейчас можно заявлять, что он является более заразным, чем обычный штамм ковида. Пока официальных случаев этого штамма не было зафиксировано в Украине, но он уже близко.

Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что новые штаммы принесут Украины очередной скачок количества новых больных  на коронавирус.  Он считает, что индийская мутация может быть доставлена в Украину вместе со студентами-медиками, которые учатся в наших медицинских вузах и являются гражданами Индии, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

Врач считает, что до осени в Украине стоит вакцинировать максимальное количество людей из групп риска, чтобы они болели легче и не умирали.

«Нужно открыть вакцинацию для всех желающих. Нужно дать возможность всем врачам, которые практикуют – частная практика, коммунальная практика, государственные учреждения, железная дорога – всем медицинским учреждениям, которые имеют способность выполнять прививки, максимально это делать. Тогда мы сможем повлиять на этот процесс и таким образом сформировать коллективный напряженный иммунитет, который позволит нам чувствовать себя безопасно», — пояснил эксперт.

За последние сутки в Украине зафиксировали более 5000 новых случаев заболеваемости.

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