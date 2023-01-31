Экономика

Украина заняла новое место в мире по коррупции: специалисты выяснили, какова динамика

Родион Власов

Организация Transparency International зафиксировала, что в Украинском государстве коррупция стала более нетерпимым явлением.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Ежегодный Индекс восприятия коррупции в Украине сумел набрать 33 из 100 возможных баллов. По данным организации, благодаря этому наша страна смогла занять 116 место в мировом рейтинге. Известно, что последняя позиция – 180.

Что примечательно, еще годом ранее Украинское государство занимало 122 место в вышеупомянутом рейтинге. Однако на этом фоне пока неясно, снижается ли сам уровень коррупции в стране или нет. Специалисты пока не никак не комментировали эти данные. Возможно, над ними еще идет работа.

Как сообщалось временем ранее, у Зеленского обсуждают с НАТО особый проект: инсайдер ОП сказал, что хотят устроить в Украине.

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