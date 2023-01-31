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У Зеленского обсуждают с НАТО особый проект: инсайдер ОП сказал, что хотят устроить в Украине

Родион Власов

Источник из Офиса Президента утверждает, что из-за военных действий у лидера страны Владимира Зеленского готовы разместить у себя иностранный контингент военных.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента обсуждает с НАТО создание совместных военных баз на территории Украины, которые могут стать основными логистическими центрами по ремонту и обслуживанию западной военной техники», – коротко сказано в сообщении.

Тем не менее, пока неизвестно, пришли ли стороны хоть к каким-то договоренностям или пока данный проект находится в дискуссионном формате. Тем не менее, официальный Киев, действительно, часто взаимодействует с НАТО, специалисты которого помогают Украине освободить свои земли от российских захватчиков.

Как сообщалось временем ранее, поражение Путина уже решенный вопрос – Гудков сказал, какие решения приняты на Западе.

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