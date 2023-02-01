Как ВСУ будут наступать весной: источник ОП раскрыл ключевой план Залужного

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в Офисе Президента, передает «УРА-Информ».

«Наш инсайдер говорит о том, что Залужный подготавливает тактику точек давления. Это будет применяться для того, чтобы весной начать наступление на Крымский полуостров. Так же это будет применяться для того, чтобы в максимальной перспективе растягивать армию РФ», – сказал в начале источник.

Затем он заявил, что для достижения всего вышеупомянутого будут использоваться резервные силы из Херсонской и Запорожской областей, а также Никополя и Марганца.

«Все для того, чтобы в момент полномасштабной сухопутной операции иметь возможность распололожить десантные отряды на левом берегу Днепра. Одна из ключевых точек – это Запорожская АЭС. Ее охраняют хорошо. Резервы нужно будет сковывать, дабы их не задействовали против воинов ВСУ в Запорожской области», – предупредил источник.

Затем речь зашла о Херсонщине. По его информации, ВСУ будут собирать легкую бронетехнику наряду с несколькими понтонными переправы. Кроме того, источник добавил, что Главком хочет высадить десантные отряды в направлении Голой пристани, Алешков, Новой Каховки.

«Благодаря такой тактике Залужный хочет использовать точки давления. Цель – поджечь весь левый берег по Днепру», – заключил источник.

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