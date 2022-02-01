Экономика

Стало известно, у кого в ОРДО самые высокие зарплаты

Так называемым «Минэкономразвития ДНР» были предоставлены данные, насколько выросли зарплаты в ОРДО за год. И у работников, какой отрасли самые высокие доходы в так называемой «республике».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

По данным так называемого «ведомства», среднемесячная оплата труда штатных сотрудников в так называемой «ДНР» в сентябре 2021 года составила 21 243 российских рубля (274$). В сентябре 2020 года работники зарабатывали в среднем 15 713 российских рублей. По итогу за год заработная плата возросла в среднем на 35%.

Из данных, предоставленных на сентябрь 2021 года доходы по убыванию в среднем в разрезе отраслей составили:

— у «Государственного управления и обороны, обязательного социального страхования» — 28 331российский рубль (в сентябре 2020 года — 20 099 рублей);

-у профессиональной, научной и технической деятельности — 24 842 рубля (сентябрь 2020 года — 20 227 рублей);

-у здравоохранения- 22 481рубля (сентябрь 2020 года-15 781рубль);

-у образования- 23 386рубля ( сентябрь 2020-16 753 рубля);

-в промышленной отрасли — 21 014рублей (в сентябре 2020 года — 15 897рублей).

Наименьшие заработные платы у представителей, которые задействованы в  в сфере «административного» и вспомогательного обслуживания. Их оплата труда  в сентябре 2021 года составила-12 304 рубля (в сентябре 2020 года-9613 рублей).

Напомним, ранее сообщалось, Пушилин издал «указ» по действию комендантского часа в ОРДО.

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