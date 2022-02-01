Общество

«Кровь, гробы и слезы матерей»: Пасечник угрожает украинцам

В случае обострения военного конфликта на Донбассе Украина не получит «легкой военной прогулки»

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В случае обострения вооруженного конфликта на оккупированном боевиками Донбассе Украина не получит «легкой военной прогулки». Об этом заявил «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передает УРА-Информ.

«Любая провокация или попытка военной эскалации конфликта со стороны Киева — это кровь, гробы и слезы матерей с обеих сторон конфликта. Никакой «легкой военной прогулки» для поднятия рейтинга очередного правителя здесь не будет, только смерть и разрушения. Это должно крепко засесть в голове каждого из них», — заявил Пасечник.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины готовят наступление на временно оккупированном боевиками Донбассе в районе Светлодарской дуги.

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