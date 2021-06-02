Как переселенцам возобновить выплату пенсии: стали известны нюансы

Нужно предоставить пакет документов

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Стало известно, какие документы необходимо предоставить переселенцам, которые хотят возобновить выплаты пенсий. Соответствующий список документов опубликовало Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Специалисты Пенсионного фонда отмечают, что для возобновления пенсионных выплат переселенец должен лично обратиться в территориальное управление ПФ. Кроме того, ВПЛ должны предоставить набор документов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так переселенцы должны с собой взять паспорт (оригинал, а также копии 1−2 страниц и регистрации), идентификационный номер (оригинал справки и копия), пенсионное удостоверение (оригинал и копия), справку о взятии на учет как внутренне перемещенного лица (оригинал и копия), а также справку об открытии текущего счета в учреждениях Ощадбанка.

Также Пенсионный фонд проинформировал, что по состоянию на 1 апреля 2021 года, выплата пенсии была прекращена почти четырем тысячам человек из числа внутренне перемещенных лиц.

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