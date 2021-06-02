Пандемия COVID: количество новых случаев сохраняется на низком уровне

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

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На территории Украины официально подтверждено еще 2205 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УРА-Информ.

В медучреждения, по данным Минздрава, было доставлено 1262 человека, скончались 158 пациентов, выздоровели 9405 граждан Украины.

За все время пандемии на территории государства заболело 2 206 836 жителей, при этом, выздоровели — 2 062 572 человек, скончались — 50 857 граждан.

Стоит отметить, что больше всего новых зараженных зарегистрировано в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедший день 13 937 жителей страны были вакцинированы от коронавирусной пневмонии нового поколения.