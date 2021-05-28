Экономика

«ЛНР» раздаст украинцам 45 млн рублей: местные жители недовольны

Украинцы смогут получить по 15 000 рублей

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Так называемые «власти» решили выплатить 45 млн рублей представителям русскоязычного населения Украины. Это все произойдет в рамках «Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины».

Украинцы смогут получить одноразовые выплаты в размере 15 000 рублей. На эти деньги смогут претендовать участники боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные семьи, педагоги русского языка и литературы, «внесшие значительный вклад в развитие русской словесности и культуры». Также деньги могут получить «отдельные категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Рассчитано, что в 2021 году выплатами охватят более 3000 человек. Таким образом, русскоговорящим выплатят 45 миллионов.

Местные жители недовольны такой инициативой и считают, что прежде, чем помогать другим, не нужно решить все проблемы внутри «республики». Например, продолжают бастовать металлурги, которые толком не видели денег с начала текущего года.

Ранее мы сообщали, что Россия блокирует работу миссии ОБСЕ на границе с Украиной.

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