Украина может ввести антибелорусские санкции: это ударит по украинцам

В Украине оживилось антибелорусское лобби

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Уже в ближайшее время украинские власти могут ввести ряд санкций против Беларуси. Речь идет о весьма серьезном пакете санкций, который могут ввести против белорусских компаний, в том числе.

Источник сообщает, что в Украине оживилось антибелорусское лобби, которое хотят продавить решение через Правительство, которым попытаются запретить покупку любой продукции у компании из Беларуси, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Источник отмечает, что санкции против Беларуси могут также отобразиться и на обычных украинцах.

«Если такое решение будет принято, то это сильно ударит по многим украинским коммунальным предприятиям, которые пользуются продукцией РБ и вынуждены закупать запчасти и расходники белорусского производства. Также это прокачает контрабандный кейс», — отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что Украина, начиная с 00:00 26 мая, прекратила авиасообщение с Беларусью. Такое решение было принято Кабинетом министров Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры.