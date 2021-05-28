Мы другие: как в РФ воспринимают жителей ОРДЛО с российскими паспортами

Перспективы местных жителей

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Российская Федерация выдала большое количество своих паспортов жителям ОРДЛО. При этом продолжает и дальше это делать. Однако, как воспринимают жителей «республик» в России?

Те, кто некоторое время прожил и проработал в Российской Федерации заявляют, что они там «другие». Для жителей России, для большинства населения так точно представители ОРДЛО с российскими паспортами – чужаки, украинцы. Немногие вникают в подробности – «ДНР», «ЛНР», Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Вольготно жить в РФ могут только очень богатые выходцы из «ДНР», которые покупают в России недвижимость, заработав средства «непосильным трудом» в комфортных кабинетах. Рядовые же граждане, которые едут на заработки, сталкиваются с трудностями. Заработать на собственное жилье наемным трудом практически невозможно, даже на самое скромное. Зарплаты хватает на койко-место в общежитии, скромное пропитание, и на то, чтобы отправить небольшую сумму семье», — отмечает источник.

Также местные уже не очень надеются на то, что что Россия официально признает «республики» и примет их в свой состав.

Ранее были названы страны, куда могут быть перенесены переговоры ТКГ.