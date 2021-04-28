В ВРУ анонсировали важные изменения для пенсионеров ОРДЛО: что нужно знать

Государство обязано контролировать и тот факт, что человек жив

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Для решения проблемы пенсионных выплат гражданам, что проживают в ОРДЛО правительство Украины введет удаленную идентификацию. Процесс идентификации граждан может происходить при помощи смартфона. Об рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в интервью «РБК-Украина», передает УРА-Информ.

«Уже есть постановление НБУ об удаленной идентификации. И соответствующие программные обеспечения, как когда мы верифицируемся по лицу через смартфон. Главное, чтобы не было фальсификаций, чтобы был живой человек. НБУ и Министерство цифровой трансформации говорят, что технически это возможно», — отметила чиновница.

Помимо этого, глава комитета ВРУ подчеркнула, что пенсионные выплаты жителям ОРДЛО являются обязанностью украинского государства. При этом, государство обязано контролировать и тот факт, что человек жив, а его пенсию не получает кто-то другой.

«Проблема с ОРДЛО в том, что есть случаи, когда за человека, оформляя какие-то поручения, доверенности, забирают кэш и потом не отдают деньги. Такое государство должно предотвратить. Потому что это террор и пиратство», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк продлил действие платежных карт ВЛП, у которых закончился срок действия в период карантинніх ограничений, которые были введены украинским правительством, до 1 июля 2021 года.