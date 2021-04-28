«Никакого движения мы там не видим»: Россия не спешит уводить войска от границ Украины

Все еще остается скопление военных возле Воронежа

Время чтения: 49 Секунд

Российская Федерация начала частичный вывод своих войск с территории аннексированного украинского Крыма. При этом, в Воронежской области отвод войск не наблюдается. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью РБК-Украина, передает УРА-Информ.

«После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат… На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма», — отметил он.

При этом, Дейнеко уточнил, что все еще остается скопление военных возле Воронежа и города Богучар.

«Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим», — добавил он.

Он считает, что говорить об отводе войск Российской Федерации от украинских границ еще рано.

Ранее сообщалось, что Москве определенно нужен сухопутный коридор в аннексированный украинский Крым. Именно из-за этого глава Кремля Владимир Путин может начать активные военные действия в этом направлении. Однако, это произойдет в том случае, если он увидит уязвимость Украины.