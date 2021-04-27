Общество Экономика

В Ощадбанке сделали важное заявление : что нужно знать ВЛП

Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении

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Ощадбанк продлил действие платежных карт ВЛП, у которых закончился срок действия в период карантинніх ограничений, которые были введены украинским правительством, до 1 июля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает УРА-Информ.

В банке уточнили, что карты внутренне перемещенных лиц , которые обслуживаются по тарифному пакету «Мій рахунок» не будут блокироваться до 1 июля 2021 года, если их срок действия закончился во время карантинных ограничений.

«Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой до 1 июля 2021 года», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что украинское государство якобы задолжало пенсионерам ОРДЛО 130 миллиардов гривен.

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