Донецк совсем близко: ВСУ провели успешную операцию против боевиков под донецким аэропортом

ВСУ пресекли попытки членов НВФ обустроить позиции

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Украинские военнослужащие пресекли попытки членов незаконных вооруженных формирований обустроить свои позиции под прочным бетоном взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на видео, которое опубликовала в сети аэроразведка «Подразделение Капитошка».

«Донецк совсем близко — там, за горизонтом, где восходит солнце. Оккупационная сволочь начала тянуть свои окопы к ВПП. Оттуда их будет почти нереально выкурить», — сказано в комментарии к видео.

Помимо этого, отмечается, что после прицельного обстрела украинскими военными позиций НВФ «больше никто и никуда не копает».

Ранее сообщалось, что Москве определенно нужен сухопутный коридор в аннексированный украинский Крым. Именно из-за этого глава Кремля Владимир Путин может начать активные военные действия в этом направлении. Однако, это произойдет в том случае, если он увидит уязвимость Украины.