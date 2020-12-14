Экономика

Неожиданная прибыль: на заводе Коломойского в США майнят биткоины

Наталия
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На сталелитейном заводе CC Metals & Alloys украинского олигарха Игоря Коломойского в штате Кентукки занимаются майнингом биткоинов. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Радио Свобода.

Стало известно, что завод с 70-летней историей остановил свою работу еще в июле текущего года. На заводе планируют уволить всех сотрудников до конца текущего года. Все, что сейчас находится в работе на огромном заводе — это фермы для майнинга биткоинов. Такие данные приводят сотрудники предприятия. Один из складов крупного завода полностью забит машинами для майнинга. Несмотря на это, основное производство стоит.

«Завод всегда работал. Даже когда цена металла была низкой, он все равно работал. Могли погасить одну или две печи, пока цена не росла снова. Но я никогда не слышал, чтобы закрывали все производственные линии», отметил изданию бывший сотрудник крупного завода. Он вышел на пенсию в 2018 году.

По предположению некоторых из сотрудников предприятия, главной причиной нежелания владельцев снова запускать производство на крупном заводе может быть давление со стороны Министерства юстиции США.

Ранее сообщалось, что народные депутаты Украины, которые входят во фракцию «Слуга народа» и партию «За будущее» получили бесплатные помещения в бизнес-центре Millenium. Стоит отметить, что его нередко связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским. До этого в бизнес-центре находился и офис самого Коломойского.

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Наталия

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