Этна проснулась: вулкан выбрасывает пепел на высоту до пяти километров (ВИДЕО)

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Гора Этна, крупнейший вулкан Европы, снова проснулась. Извержению предшествовало землетрясение магнитудой 2,7 балла по шкале Рихтера.

Извержение Этны началось в воскресенье в 21.20. По данным итальянских СМИ, из кратера начали образовываться лавовые фонтаны высотой до нескольких сотен метров. Высокий и плотный шлейф пепла появился над вулканом, который, по оценкам, достиг высоты пяти километров. В это же время с вершины кратера потек лавовый поток. Он происходит из двух трещин на южной стороне горы Этна.

Об этом пишет УРА-Информ.

На Сицилии, где расположена гора Этна, за последние 24 часа было зарегистрировано 17 сейсмических толчков.

Самый большой вулкан Европы извергается регулярно. Это связано с его расположением — гора находится точно между тектоническими плитами Африки и Евразии. Последняя вспышка зафиксирована 13-14 декабря 2020 года. Фонтан лавы и густые облака пепла и пыли улетели из вулкана в воздух.

🔵 Etna, Nel corso della scorsa notte una nuova eruzione. Colate di lava e forti boati



La scorsa notte ci sono stati forti boati e fontane di lava che sono stati visibili fino in Calabria.#Etna #Eruzione pic.twitter.com/FBqE4DGV33 — INRadio (@INRadionews) December 14, 2020

Самое серьезное извержение за последние годы произошло в 2017 году, когда 16 марта были ранены 10 человек, в том числе группа репортеров BBC.

Ранее мы сообщали, что в Индонезии «проснулся» вулкан, который выбрасывает облака пепла.