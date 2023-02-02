В ГУР ответили, когда будет очень активная фаза войны: Юсов о том, как все произойдет

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

В самом начале Юсов отметил, что уже в феврале-марте будут проходить соответствующие действия на фронте. По его словам, в данный момент ситуация на фронте уже является тяжелой. Так же известно, что проблема усугубляется из-за наступательных действий войск Российской Федерации.

«Но мы учли состояние личного состава и техники РФ. Им нечем брать, кроме как количеством. Но есть то, что переломит исход событий на фронте – это наша мотивация, отечественная техника, а также западное вооружение», – заверил Юсов.

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