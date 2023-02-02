Общество

В РФ запускают референдум о независимости: активисты сказали, что случится 16 февраля

Родион Власов

Представители некоторых областей Российской Федерации выявили желание провести голосование о том, чтобы выйти из состава государства.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что такое волеизъявление решили продемонстрировать представители сразу 5 регионов РФ в рамках «Форума ПостРоссии», что состоялся в помещении Европарламента. Как оказалось, такую волю представили выходцы из Калининграда, Санкт-Петербурга, Урала, Сибири, а также Кубани.

Представители сказали, что они намерены запускать процесс ограничения от Москвы по ряду форматов: политическом, экономическом и территориальном.

Инициативная группа считает, что независимость поможет жителям перечисленных регионов достичь экономического процветания, избавившись от разграбления Москвой. Кроме того, отделение от РФ сможет спасти их жителей от судьбы стать пушечным мясом для Кремля в различных войнах, при этом особое внимание участники уделили вооруженному конфликту в Украине.  Старт онлайн-референдума о самоопределении российских регионов намечен на четверг, 16 февраля 2023 года.

Напомним, Данилов спрогнозировал дату максимальной эскалации РФ: могут «пойти» со всех сторон.

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