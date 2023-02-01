Политика

Порошенко привез на фронт особую «крошку»: экс-президент показал, чем теперь ВСУ будут бить россиян (фото)

Родион Власов

Бывший лидер Украины и сегодняшний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко рассказал о том, какой подарок предоставил ВСУ на передовую.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Крутость этих фото просто зашкаливает. Посмотрите, с какими лицами ребята монтируют зенитку на наш модифицированный ДАФ. Эта «крошка» весом в тонну – способна уничтожить раши$$тский «шахед» и даже танк. Ибо теперь она имеет колеса и может быстро переместиться на нужное расстояние до вражеского объекта», – сказал в начале экс-президент.

Затем он добавил, что 5 грузовиков с ЗУ передали в Ровно.  По его словам, там они будут закрывать границу с Беларусью.

«А именно эта машина уйдет уже в другой регион. Пока не скажу куда именно, но воины пообещали показать видео с первым сбитым «шахедом». Я пообщался с представителями нашего героического ПВО и могу вам с уверенностью сказать: им все нравится. Они имеют опыт с 2014 года и с нетерпением ждут, когда завершатся работы и грузовик будет у них, чтобы избивать россиян», – заключил Порошенко.

Напомним, Зеленский озвучил одно из главных обвинений на трибунале против РФ.

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