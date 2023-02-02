Кабмин решил ободрать украинцев – Азаров сказал, какой проект внесли в Раду

Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».
«Ручной Кабмин решил ободрать украинцев в еще больших масштабах. Кабмином был подан в Раду проект Закона касательно отмены с 01 июля 2023 года действующих в связи с войной налоговых льгот и возврате налоговых проверок, а также штрафов», – написал Азаров.
Тем не менее, бывший политик Украины не стал в деталях раскрывать то, каким образом вышеупомянутое решение в точности отразиться на украинцах.
Однако пользователи соцсетей сами написали, что думают о вышеупомянутом посте Азарова. Так же экс-премьеру задавали немало вопросов о его власти времен бывшего лидера Украины Виктора Януковича. Но по каким-то причинам Азаров никому не отвечает на комментарии.
Напомним, не стоит засиживаться в креслах: Зеленский анонсировал новые увольнения среди чиновников.
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