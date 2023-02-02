Кабмин решил ободрать украинцев – Азаров сказал, какой проект внесли в Раду

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Ручной Кабмин решил ободрать украинцев в еще больших масштабах. Кабмином был подан в Раду проект Закона касательно отмены с 01 июля 2023 года действующих в связи с войной налоговых льгот и возврате налоговых проверок, а также штрафов», – написал Азаров.

Ручной Кабмин решил ободрать украинцев еще больше



Кабмин подал в Раду проект Закона об отмене с 01 июля 2023 г. действующих в связи с войной налоговых льгот и возврате налоговых проверок и штрафов pic.twitter.com/dwVZvWjlyw — Николай Азаров (@AzarovNikolay_) January 31, 2023

Тем не менее, бывший политик Украины не стал в деталях раскрывать то, каким образом вышеупомянутое решение в точности отразиться на украинцах.

Однако пользователи соцсетей сами написали, что думают о вышеупомянутом посте Азарова. Так же экс-премьеру задавали немало вопросов о его власти времен бывшего лидера Украины Виктора Януковича. Но по каким-то причинам Азаров никому не отвечает на комментарии.

Напомним, не стоит засиживаться в креслах: Зеленский анонсировал новые увольнения среди чиновников.