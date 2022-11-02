Политика

Россия проиграет: Данилов написал специальное сообщение для Медведева

Ирина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пообещал Дмитрию Медведеву, что Украина вернет территории, оккупированные Российской Федерацией. Однако на этом представитель Киева не остановился.

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Данная информация была представлена самим Даниловым в его «Фейсбуке», передает «УРА-Информ».

1 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов написал письмо заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, представив ему тематическое сообщение. В своей публикации украинский политик призвал союзников Путина вспомнить некоторые факты.

По его словам, во-первых, Россия обязательно проиграет. Во-вторых, Кремль сам заложил основу для развала России.

Секретарь Совета национальной безопасности убежден, что все оккупированные Россией территории будут освобождены. После того, как Украина вернет свои территории Грузии, Японии и Молдове, будет освобождена и Беларусь.

Данилов отметил, что Россия, начавшая угрожать применением ядерного оружия, стала в мире врагом номер один.

Украинский политик посоветовал Дмитрию Медведеву, известному своей алкогольной зависимостью, трижды в день читать эту заметку до и после употребления «100 граммов алкоголя».

Напомним, между РФ И США большая сделка по Украине: источник сообщил, о чем могут договориться стороны.

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