Политика

В Британии объяснили, почему Россия провалила блицкриг в Украине: заявление Уоллеса

Ирина

Глава Минобороны Объединенного Королевства Бен Уоллес выяснил причину, почему так называемая «спецоперация» Кремля оказалась полным фарсом. Как выяснилось, причина заключается в самой специфике армии Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

«Россияне могли хвастаться тем, сколько у них в наличии БМП, а также танков. Однако их проблема заключается в отсутствии комплексных ПВО. Кроме того, сюда еще нужно добавить нормальную связь и адекватную защитную бронь на технике. Ведь, как оказалось, ее пробивать могут даже «Джавелины», – сказано в сообщении.

Что примечательно, в Украине так же на этом фоне говорят о некомпетентности военных Российской Федерации, которые не могут адекватно справиться с поставленными руководством РФ задачами.

Как сообщалось ранее, Россия проиграет: Данилов написал специальное сообщение для Медведева.

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