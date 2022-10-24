Происшествия

В РФ показали новую карту боевых действий в Украине: даже россияне были обескуражены (фото)

Ирина

Известный украинский коллаборационист и по совместительству заместитель так называемого «главы ОВА» Херсона по имени Кирилл Стремоусов продемонстрировал карту ведения боев в Украинском государстве, которая сильно отличается от реальной.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».  

В самом начале источник представил фрагмент видеоролика, который многих заинтересовал. На нем видно, как Стремоусов находится на фоне странной карты боевых действий в Украине. Данный промежуток времени она демонстрирует, что Чернигов уже под Россией, а вместе с ним и ряд пригородов Киева.

«Как показывает карта Стремоусова, Россия уже захватила Чернигов, доходит до Киева, Кривого Рога и Полтавы. Сказал, что в ближайшее время Николаевская, Одесская и Днепропетровская области будут освобождены», – сообщил источник.

Россияне в соцсетях тоже были возмущены тем, что Стремоусов фактически «дурит головы» людям. Они попросили так называемого «политика» проявлять больше четкости и бдительности, корректно анализируя ситуацию, а не находиться в облаках.

Напомним, Херсон, привет – ВСУ намекнули, что будет происходить в городе.

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