Определились первые номинанты на "Золотой мяч 2018" - ФОТО

Отмечается, что в пятерку лучших попали форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро, голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер, нападающие мадридского Реала Карим Бензема и Гарет Бэйл, а также форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.

Что касается остальных 25 номинантов, то они будут объявлены в течение понедельника.

Церемония вручения Золотого мяча состоится, третьего декабря в Париже.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство Международной федерации футбола накануне объявило имена трех претендентов на звание лучшего тренера 2018 года. Так, в число участников вошли полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, а также хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах.