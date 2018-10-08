Определились первые номинанты на "Золотой мяч 2018" - ФОТО

Определились первые претенденты на получение престижной футбольной награды Золотой мяч-2018. Об этом сообщает ведущее французское издание France Football.
Отмечается, что в пятерку лучших попали форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро, голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер, нападающие мадридского Реала Карим Бензема и Гарет Бэйл, а также форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.
Что касается остальных 25 номинантов, то они будут объявлены в течение понедельника.
Церемония вручения Золотого мяча состоится, третьего декабря в Париже.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство Международной федерации футбола накануне объявило имена трех претендентов на звание лучшего тренера 2018 года. Так, в число участников вошли полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, а также хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах.