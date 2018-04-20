14:58 20.04.2018 | Спорт | Новости
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"Барселона" может выйти чемпионом на матч с "Реалом"

Один из самых известных и сильнейших клубов Испании и мира "Барселона" в силе набрать еще три очка в оставшихся матчах, чтобы одержать титул чемпиона испанской лиги.

Об этом сообщает BBC.

Отметим, что за 5 туров до конца чемпионата Испании "Барселона" оторвалась от "матрасников" на 12 очков, а от "Реала", который идет третьим, - на 15 очков. В связи с этим Барселона" может стать чемпионом уже в случае победы в выездном матче 35-го тура с "Депортиво" (игра 34-го тура с "Севильей" перенесена на 9 мая).

К слову, каталонцы могут выйти на классико с "Реалом" в 36-м туре в статусе чемпионов. Кстати, накануне мадридский клуб заявлял, что не будет делать чемпионский коридор.

В этом сезоне "Барселона" не проиграла ни одного матча в примере (25 побед и 8 ничьих).

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", каталонская "Барселона" смогла побить рекорд национального чемпионата, проведя рекордное количество матчей без единого поражения.


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