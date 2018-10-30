15:52 30.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206779:labazovych

Супруга Сытника продала землю в оккупированном Крыму - СМИ

Семья директора НАБУ Артема Сытника провела сделку по продаже дома на территории оккупированного Крыма, но об этом это не указано в ежегодной декларации главы Антикоррупционного бюро.

Супруга Сытника продала землю в оккупированном Крыму - СМИ

Об этом в своем блоге сообщил журналист Сергей Иванов.

"В 2015 году Анна Сытник, жена Артема Сытника, подала объявление о продаже земельного участка площадью 0,0416 га по адресу г.Севастополь, Нахимовский район, садоводческое общество" Мираж", №Б-35. Этот участок женщина приобрела 12 августа 2013 за 94, 3 тысячи гривен (договор купли-продажи №1-525, зарегистрирован 5-й Севастопольской государственной нотариальной конторой), – рассказал Сергей Иванов. 

Журналист отметил, что согласно с пунктом 4, статьи 11 Закона Украины №Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", приобретения и прекращения права собственности на недвижимое имущество, находящееся на временно оккупированной территории, осуществляется в соответствии с законодательством Украина за пределами временно оккупированной территории.

Из этого следует, объясняет Иванов, что приобретения права собственности на земельный участок на оккупированной территории и по российскому законодательству является прямым нарушением этой нормы.

декларации директора НАБУ Артема Сытника за 2017 год не указано отчуждения земельного участка его женой, что может свидетельствовать о наличии в его действиях преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, то есть декларирование недостоверной информации", – отметил Сергей Иванов.

Напомним, семья Артема Сытника приобрела земельный участок в 2013 году и планировала построить на нем трехэтажный мини-отель – уже был разработан проект. Однако через определенный период было принято решение срочно продать участок.

Как сообщалось, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что не собирается подавать в суд в связи с провокационной рекламой в киевском метрополитене. Впрочем, возможно будет иск по защите прав подконтрольного ему ведомства. 

Источник: zik.ua


Поделиться
Читайте также:

  • Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника ждет уголовная ответственность за нарушения в его работе. 

  • Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил необходимость доступа к телефону главного редактора программы расследований Схемы Натальи Седлецкой тем, что она не захотела предоставлять определенную информацию по делу о разглашении тайны следствия.
 
Макрон пригласил Порошенко посетить Париж 11 ноября Пенсия в Украине: мифы и реальность Суд назначил дату последнего слова Януковича В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив