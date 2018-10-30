Супруга Сытника продала землю в оккупированном Крыму - СМИ

Об этом в своем блоге сообщил журналист Сергей Иванов.

"В 2015 году Анна Сытник, жена Артема Сытника, подала объявление о продаже земельного участка площадью 0,0416 га по адресу г.Севастополь, Нахимовский район, садоводческое общество" Мираж", №Б-35. Этот участок женщина приобрела 12 августа 2013 за 94, 3 тысячи гривен (договор купли-продажи №1-525, зарегистрирован 5-й Севастопольской государственной нотариальной конторой), – рассказал Сергей Иванов.

Журналист отметил, что согласно с пунктом 4, статьи 11 Закона Украины №Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", приобретения и прекращения права собственности на недвижимое имущество, находящееся на временно оккупированной территории, осуществляется в соответствии с законодательством Украина за пределами временно оккупированной территории.

Из этого следует, объясняет Иванов, что приобретения права собственности на земельный участок на оккупированной территории и по российскому законодательству является прямым нарушением этой нормы.

"В декларации директора НАБУ Артема Сытника за 2017 год не указано отчуждения земельного участка его женой, что может свидетельствовать о наличии в его действиях преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, то есть декларирование недостоверной информации", – отметил Сергей Иванов.

Напомним, семья Артема Сытника приобрела земельный участок в 2013 году и планировала построить на нем трехэтажный мини-отель – уже был разработан проект. Однако через определенный период было принято решение срочно продать участок.

Как сообщалось, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что не собирается подавать в суд в связи с провокационной рекламой в киевском метрополитене. Впрочем, возможно будет иск по защите прав подконтрольного ему ведомства.

Источник: zik.ua