10:51 12.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Внутренний и заграничный паспорт намерены объединить в один

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с предложением объединить внутренний и заграничный паспорта в единый документ.

Внутренний и заграничный паспорт намерены объединить в один

Как отмечается, автором петиции выступает Кононыхин Михаил Васильевич. Такое нововведение он аргументирует тем, что в современном мире не обязательно регулировать выезд граждан за границу.

По его мнению, необходимо ввести единый паспорт гражданина Украины вместо внутреннего и зарубежного. Паспорт должен содержать данные на украинском и английском языках, а также соответствовать международным стандартам и позволять выезд за границу. К слову, такую практику используют в Беларуси.

Добавим, что гарант будет рассматривать петицию лишь в том случае, если она наберёт 25 тыс. голосов. В данное время, ее поддержали всего 25 человек, на сбор дополнительных голосов у украинцев есть 91 день.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"паспорт гражданина Украины улучшил свой показатель в рейтинге Global Passport Power Rank 2018. Таким образом, украинский документ занял 24 место по диапозону возможностей, которые предоставляет своему владельцу.


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