20:33 25.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минске Украина заявила о невозможности проведения "референдума" на Донбассе, - Ирина Геращенко

"Референдум", который на Донбассе намерена провести Россия, будет ничем иным, как тяжелым международным преступлением.

В Минске Украина заявила о невозможности проведения

В среду, 25 июля, в Минске, украинская сторона заявила о невозможности проведения такого "референдума". Об этом на своей страничке в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она также отметила, что украинская сторона на заседании трехсторонней контактной группы и политической подгруппе четко заявила, что ни о каких референдумах на оккупированных украинских территориях не может быть и речи.

Мы требуем от России забрать свое оружие и технику, и расформировать все созданные Кремлем фейковые "органы власти" на Донбассе, - подчеркнула политик, призвав Россию не повторять на Донбассе преступление, которое она совершила в Крыму.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что предложенный РФ "референдум" на Донбассе обсудят политдиректора стран "нормандской четверки" в конце недели.


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