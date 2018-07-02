Из Украины уходят дожди и придет потепление

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, во вторник, 3 июля, дождей в стране почти не ожидается, лишь в северной части местами выпадут небольшие осадки.

Температура ночью 6-11 °, днем ​​17-22 °, в южных областях ночью 13-18 °, а днем ​​23-27 °.

В Киеве – ночью и утром местами небольшой дождь, температура ночью 9-11 °, днем ​​18-20 °.

Уже в среду, 4 июля, синоптики прогнозируют погоду без осадков, только в Черниговской и Сумской области местами небольшой дождь, а температура местами поднимется до отметки в +29.