Из Украины уходят дожди и придет потепление

В ближайшие дни на большей части территории Украины прекратятся дожди, температура воздуха повысится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, во вторник, 3 июля, дождей в стране почти не ожидается, лишь в северной части местами выпадут небольшие осадки.
Температура ночью 6-11 °, днем 17-22 °, в южных областях ночью 13-18 °, а днем 23-27 °.
В Киеве – ночью и утром местами небольшой дождь, температура ночью 9-11 °, днем 18-20 °.
Уже в среду, 4 июля, синоптики прогнозируют погоду без осадков, только в Черниговской и Сумской области местами небольшой дождь, а температура местами поднимется до отметки в +29.