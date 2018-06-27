Дело против Гонтаревой в НАБУ зарыто

Соответствующее решение Соломенский районный суд города Киева вынес еще 15 июня. При этом в суде напомнили, что в марте НАБУ вынесло постановление о закрытии уголовного дела от 18 августа прошлого года в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой уголовного правонарушения, предусмотренного статьей Декларирование недостоверной информации Уголовного Кодекса Украины.

Во время расследования детективы Бюро получили доступ к документам авиакомпании Международные авиалинии Украины и Национального агентства по предотвращению коррупции и выяснили, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тысяч гривен, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Это не создает объективной стороны уголовного правонарушения, - подчеркивает суд.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле 2016 года в НАБУ заверили, что открытое против Валерии Гонтаревой уголовное производство из-за открытого для сына депозита в "Дельта-банке" закрыто. Дело закрыли в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.