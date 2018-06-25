На Закарпатье синоптики объявили штормовое предупреждение

По данным Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, до конца дня и вечером сегодня, преимущественно в горных районах Закарпатской области ожидаются грозы, местами сильные ливни, сильный град. При грозах местами шквалистое усиление ветра 15-20 метров на секунду.

Напомним, 12 июня в Ужгороде прошел сильный град. Ураган повредил крыши на сотнях зданий, в частности на территории Иршавского и Тячевского районов были повреждены кровли 250 зданий. Вследствие непогоды были обесточены 42 населенных пункта области.

Как сообщал УРА-Информ, на западе Украины сегодня синоптики обещали местами небольшой дождь, днем местами грозы. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла. Днем будет от 17 до 24 теплых градуса.