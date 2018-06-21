На Волыне полиция пресекла контрабанду запчастей к машинам

На международном пункте пропуска "Ягодин" таможни мужчины пытался ввезти в нашу страну автозапчастей на сумму почти двести тысяч долларов. Как сообщает пресс-центр СБУ,

в рамках объявленного во время всеукраинского селекторного совещания усиления борьбы с контрабандными схемами в Украине, сотрудники СБУ на Волынской таможне разоблачили механизм противоправной минимизации таможенных платежей.

Правоохранители остановили грузовой автомобиль вблизи границы, который по документам ввозил "конструкцию строительную сборную из черных металлов (б/у теплица)", задекларированной стоимостью 36 тысяч гривен.

Во время проверки оперативники обнаружили в грузовике автомобильные запчасти.

Таможенные платежи, которые должны были быть уплачены в государственный бюджет составляют примерно 40 тысяч долларов.

При этом в действиях должностных лиц международного пункта, которые пропустили этот грузовик, явны признаки совершения преступления, - сказано в сообщении.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, Служба безопасности Украины ликвидировала схему вымогательства взяток сотрудниками таможни Харьковского аэропорта. Должностные лица таможенного поста "Харьков-аэропорт" организовали механизм вымогательства с пассажиров, обещая скрывать от соответствующих служб иностранных государств фактов вывоза из Украины подакцизных товаров.